هولندا تعلن عن وقوع أضرار مادية لمبنى سفارتها في تل أبيب جراء الهجوم الصاروخي

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أعلنت وزارة الخارجية الهولندية اليوم (الخميس) أن أضرارًا طفيفة لحقت بمبنى السفارة الهولندية في تل أبيب جراء الهجوم الصاروخي الإيراني. ولم يُصب أي من الموظفين أو الزوار بأذى.

أدان وزير الخارجية الدنماركي لارس ليكه الهجوم الصاروخي الإيراني، وخاصةً قصف مستشفى سوروكا في بئر السبع، قائلاً: "هجوم إيران على مستشفى في إسرائيل أمرٌ غير مقبول. وينطبق الأمر نفسه على الهجمات المتكررة على المناطق السكنية المدنية في تل أبيب. الحلول الدبلوماسية لا العسكرية ضرورية".

في غضون ذلك، وبسبب الوضع الأمني، أصدرت السفارة الأمريكية في القدس تعليمات لموظفيها بالبقاء في المناطق المحمية حتى إشعار آخر.

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أطلقت إيران صباح اليوم وابلاً من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، سقط على مناطق متفرقة في وسط وجنوب البلاد، تل أبيب، رمات جان، حولون، وبئر السبع. وفي مستشفى سوروكا، تضرر مبنى قديم بشدة، وتم إخلاؤه قبل الموعد المحدد، كما تضررت مبانٍ سكنية وسط إسرائيل. وحتى الآن، أُبلغ عن إصابة 89 شخصًا على الأقل، أربعة منهم في حالة خطيرة.