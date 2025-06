هولندا تعلن عن وقوع أضرار مادية لمبنى سفارتها في تل أبيب جراء الهجوم الصاروخي

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية اليوم (الخميس) أن أضرارًا طفيفة لحقت بمبنى السفارة الهولندية في تل أبيب جراء الهجوم الصاروخي الإيراني. ولم يُصب أي من الموظفين أو الزوار بأذى.

أدان وزير الخارجية الدنماركي لارس ليكه الهجوم الصاروخي الإيراني، وخاصةً قصف مستشفى سوروكا في بئر السبع، قائلاً: "هجوم إيران على مستشفى في إسرائيل أمرٌ غير مقبول. وينطبق الأمر نفسه على الهجمات المتكررة على المناطق السكنية المدنية في تل أبيب. الحلول الدبلوماسية لا العسكرية ضرورية".

في غضون ذلك، وبسبب الوضع الأمني، أصدرت السفارة الأمريكية في القدس تعليمات لموظفيها بالبقاء في المناطق المحمية حتى إشعار آخر.

