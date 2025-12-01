إسرائيل تحقق اختراقا تكنولوجيا لمواجهة تهديدات المسيرات على حدودها مع مصر والأردن

كشف رئيس دائرة البحث والتطوير في وزارة الأمن الإسرائيلية، العميد بني أمينوف، خلال مؤتمر DeepSenTech، عن تحقيق اختراق تكنولوجي لمواجهة تهديدات الطائرات المسيرة التي تواجهها إسرائيل على حدودها مع مصر والأردن، والتي يستخدمها المهربون وكذلك بعض التنظيمات المسلحة.

وأشار أمينوف إلى أن التقدم الأخير يشمل تطوير قدرات كشف الطائرات المسيرة والتصدي لها باستخدام طائرات مسيرة مضادة، إلى جانب تسريع تطوير أسلحة الطاقة الجديدة للتعامل مع سيناريوهات "سرب الطائرات" المتعددة.

وأوضح العميد أمينوف أن مشكلة الطائرات المنخفضة على ارتفاع قريب من الأرض تتطلب من أجهزة الأمن تغيير أساليب العمل، والاعتماد على استجابات سريعة، وتجربة مستمرة أثناء التطوير، وربط الشركات الصغيرة المتخصصة في الدفاع بالتعاون مع الشركات الكبرى.

وأضاف أن المنافسة مستمرة مع الأعداء في مجال التعلم التكنولوجي، ما يحتم على إسرائيل تطوير حلول متينة ومرنة، مشددًا على أن أسلحة الطاقة المتقدمة توفر القدرة على التعامل مع "المجهول المجهول" (unknown unknown) – أي المخاطر التي لا نعرف أنها موجودة بعد.

وأكد أمينوف أن هذه التطورات تمثل خطوة مهمة نحو حماية الحدود الإسرائيلية وتعزيز أمن المطارات والمواقع الاستراتيجية من تهديدات الطائرات المسيرة، بالتوازي مع تعزيز جاهزية الجيش لمواجهة التحديات المستقبلية.