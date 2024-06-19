تقرير : "الكونغرس" الأمريكي يقرر زيادة عدد قواته المتواجدة داخل الأردن

قرر “الكونغرس” الأمريكي بشكل مفاجئ، زيادة عدد قواته المتواجدة داخل المملكة الأردنية الهاشمية، في ظل تطورات المنطقة الساخنة، مما أثار معه الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول توقيته وهدفه الخفي.

ويرى مراقبون، أن الزيادة المفاجئة لأعداد القوات الأمريكية في الأردن، هدفه الرئيسي والخفي مواجهة أي تهديد أو خطر قد تتعرض له إسرائيل من لبنان أو إيران أو العراق واليمن، وسيكون مهمة هذه القوات الرئيسي الحماية وتقديم المعلومات الأمنية والاستخباراتية في مواجهة أي خطر يهدد إسرائيل.

وكشف تقرير جديد للكونغرس قبل ساعات، عن زيادة ملحوظة في عدد الجنود الأمريكيين المتواجدين في الأردن، حيث بلغ عددهم 3813 جنديًا، فيما تحدثت وسائل إعلام أخرى عن توجه أمريكي لفتح قواعد عسكرية جديدة داخل المملكة.

ونقل الصحفي الأمريكي كين كلبنشتاين عن تقرير صلاحيات الحرب الذي قدمه البيت الأبيض إلى الكونغرس في 7 يونيو، أن إدارة بايدن قامت بنشر عدد قياسي من القوات الأمريكية في الأردن.

وبحسب تقرير الكونغرس فإن هذه الزيادة تقدر بـ 625 جنديًا مقارنة بشهر ديسمبر، وجاءت بعد الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن إدارة بايدن سعت للحفاظ على سرية العلاقات العسكرية مع الأردن، ووجهت مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض تعليمات لمسؤولي وزارة الخارجية بتجنب ذكر التنسيق العسكري مع الأردن.