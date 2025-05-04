جبهة جديدة؟ تقرير عن اشتباك بين إسرائيل وتركيا في أجواء سوريا

تقرير تركي: طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات جوية على ثمانية أهداف في محيط دمشق وحماة، ليلة 2 مايو/أيار. وبحسب مصادر محلية، كان من بين الأهداف أيضاً قواعد للوائي "السلطان مراد" و"سليمان شاه"، المدعومان من تركيا. وفي أعقاب ذلك، عبرت طائرات مقاتلة تركية الحدود إلى داخل سوريا وأرسلت إشارات تحذيرية للطائرات الإسرائيلية.

وأفادت مصادر محلية أن طائرات حربية تركية نفذت طلعات استطلاعية في المنطقة التي تتواجد فيها طائرات إسرائيلية. تم إنشاء اتصال لاسلكي بين الطائرات لفترة قصيرة. ومع ذلك، تجنب كلا الجانبين المواجهة. وتأتي هذه التوترات في وقت بدأت فيه تركيا بتعزيز تعاونها العسكري مع الحكومة الجديدة في سوريا.

وبحسب التقرير، فمن المعروف أن أنقرة تعمل على ترسيخ موطئ قدم لها في سوريا، وتتمركز في قاعدتي T4 وحماة، وأن هاتين المنطقتين كانتا في السابق هدفاً لإسرائيل. وتعتبر إسرائيل وجود تركيا في مجالها الجوي "خطرا تشغيليا". وبحسب الادعاءات فإن إسرائيل أرسلت سرب مقاتلات ثاني إلى المنطقة. وفي ذلك اليوم، قامت 14 طائرة مقاتلة بدوريات في المجال الجوي السوري في المنطقة.