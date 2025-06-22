خطط لاستبدال المرشد الأعلى في ايران علي خامنئي

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أثارت الهجمات الأميركية ، مساء السبت، على المواقع النووية الإيرانية، جدلا حادا داخل الحكومة في طهران حول مستقبل البلاد ووضع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

كما ورد في صحيفة "ذا أتلانتيك" مساء الأحد، في الأسابيع التي سبقت التدخل الأمريكي، بدأت مجموعة من كبار الشخصيات - بمن فيهم رجال أعمال وشخصيات سياسية وأقارب قادة دينيين - بصياغة خطة لإدارة إيران بدون خامنئي، سواءً في حال وفاته أو إقالته.

وفقًا للدستور الإيراني، فإن مجلس الخبراء، وهو هيئة مؤلفة من 88 رجل دين، هو الجهة الوحيدة المخولة بعزل خامنئي، ولكن في ظل الظروف الحالية، من غير المرجح إجراء تصويت رسمي. بدلًا من ذلك، تقول مصادر إن المرشد قد يُزاح تدريجيًا بفعل ضغوط داخلية، مما يسمح للجنة قيادية عليا بإدارة البلاد وقيادة المفاوضات مع الولايات المتحدة لوقف الهجمات الإسرائيلية.

ويشير التقرير إلى أن الرئيس السابق حسن روحاني، الذي لا يشارك في المناقشات، يُنظر إليه لتولي دور رئيسي في اللجنة، وأن اتصالات تجري أيضًا مع دول الخليج من أجل الحصول على الدعم لتغيير القيادة الإيرانية.

قال أحد المعنيين: "يعلم الجميع في طهران أن أيام خامنئي معدودة، وأن نفوذه قد زال". بعد التفجيرات الأخيرة، ازدادت التوقعات بتنحية خامنئي، لكن هناك أيضًا مخاوف من تفاقم الوضع وتطوره في اتجاه غير متوقع.

أعرب مصدر آخر عن شكوكه في نجاح خطة السلام مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنه أشار إلى أنه حتى في حال استمرار المواجهة، قد تكون إقالة خامنئي ضرورية لإفساح المجال أمام مفاوضات مستقبلية.