إسرائيل: اعتداء جديد على ضابطة سجن من قبل ناشطة تابعة "أسطول الصمود"

وقع اعتداء جديد، اليوم الجمعة، في سجن جفعون، بالقرب من مدينةالرملة( وسط إسرائيل)، حيث هاجمت ناشطة كانت على متن "أسطول صمود" (لم تُكشف هويتها) ضابطة في مصلحة السجون الإسرائيلية (شاباس) أثناء دخولها السجن. وتلقت الضحية، التي أصيبت بجروح طفيفة، العلاج الطبي في الموقع، بينما تم تقييد السجينة بسرعة ومحاكمتها داخل السجن.

وقُدمت شكوى إلى الشرطة الإسرائيلية. أدانت شاباس "حادثة خطيرة" وأكدت مجدداً على سياسة "عدم التسامح مطلقاً" مع أي عنف ضد ضباطها. هذه هي الحالة الثانية خلال أسبوع التي تتعلق بمشاركات في نفس الأسطول. في الأسبوع المنصرم، عضّت امرأة إسبانية في الخمسينيات من عمرها، وهي أيضاً عضو في "أسطول الصمود"، حارسة في سجن كتسيعوت أثناء فحص طبي روتيني، مما تسبب في إصابات طفيفة. أُلقي القبض على المشتبه بها، ومددت محكمة بئر السبع احتجازها لمدة يومين، وأُحيل ملفها إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) لمراجعة وضعها الأمني.