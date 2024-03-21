التحقيق مع جندي احتياط بشبهة إطلاق النار على فلسطيني تحول إلى اليهودية في الضفة الغربية

أفادت السلطات الأمنية بأن الشرطة العسكرية ستستدعي للتحقيق تحت الإنذار جندي احتياط أطلق النار صباح اليوم الخميس على الفلسطيني سامح محمد عبد الراعي حامد زيتون، 62 عاما، من سكان مدينة الخليل، في محطة للحافلات عند مفرق مستوطنة العازار في الضفة الغربية.

ووفقا للمعلومات الأولية فقد وجدت سكين بحوزة زيتون، وهو مسلم تحول إلى الديانة اليهودية. وأصيب الرجل برصاصة في الجزء العلوي من جسده بعد نزوله من سيارة أجرة عند تقاطع طرق واقترابه من القوات، ولم يحدد الجيش الإسرائيلي الحادث على أنه اشتباه في هجوم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قبل وقت قصير، خلال عملية عسكرية، أطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي النار على فلسطيني أثار شكوكهم عند مفترق العزار في لواء عتصيون، وتم اكتشاف إصابة وتم تحديد وفاة الفلسطيني على الفور. وفور تلقي البلاغ عن الحادث الخطير، أمرت النيابة العسكرية بفتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية”.