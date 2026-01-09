تقارب دبلوماسي ملحوظ بزيارة وفد برلماني ياباني كبير غير مسبوق إلى إسرائيل

تشهد العلاقات بين إسرائيل واليابان تقاربًا ملحوظًا، يتجلى في زيارة وفد برلماني ياباني كبير غير مسبوق إلى إسرائيل، والإعلان المرتقب عن زيارة وزير الخارجية الياباني. وقبل الزيارة الرسمية لوزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي، المتوقعة، الأحد الوشيك، زار خمسة عشر عضوًا من البرلمان الياباني إسرائيل هذا الأسبوع. ويُعد هذا أكبر وفد برلماني ياباني يُستقبل في البلاد على الإطلاق، وكانت هذه الزيارة الأولى لمعظمهم.

والتقى المسؤولون المنتخبون بعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم الرئيس إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، ووزير الخارجية جدعون ساعر. وكان الهدف المعلن هو تعميق التعاون الثنائي وفهم التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل بشكل أفضل.

ومن أبرز محطات الزيارة تفقد المواقع المتضررة من هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2023، بما في ذلك كيبوتس كفار عزا وموقع مهرجان نوفا. التقى البرلمانيون بالناجين، وبمبادرة منهم، حضروا عرضًا لفيلم وثائقي عن العنف، وهي تجربة وصفها العديد من أعضاء الوفد بأنها مؤثرة للغاية. كما زاروا ياد فاشيم، النصب التذكاري للهولوكوست.

سياسيًا، لا تزال طوكيو تحافظ على موقف تعتبره القدس متوازنًا. في العام الماضي، لم تنضم اليابان إلى اعتراف بعض دول مجموعة السبع بدولة فلسطينية، رغم الضغوط الدولية. ويبدو أن الحكومة اليابانية الجديدة، التي تولت السلطة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترغب في تعزيز العلاقات مع إسرائيل. ويتجلى هذا التوجه أيضًا في المجالين المدني والاقتصادي: مشاركة إسرائيلية بارزة في معرض إكسبو العالمي في أوساكا، وزيادة في السياحة، ونجاح الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين. كل هذه مؤشرات على شراكة مُقدَّر لها أن تزداد قوة على المدى الطويل.