نعيم قاسم يعلن رفض حزب الله تسليم سلاحه للدولة اللبنانية

أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم مساء اليوم الجمعة، "رفض حزب الله تسليم سلاحه للدولة اللبنانية" مشيرا إلى أن"نعطي خيارا للدبلوماسية ولكن هذه الفترة لن تستمر طويلا"، وكشف أنّ "اتفاق وقف النار هو حصرا جنوبي الليطاني"

وهدد نعيم قاسم "أطرافا في لبنان تطالب بنزع سلاح حزب الله" ويرى أنّ "المشكلة الأولى بلبنان هي الاحتلال الإسرائيلي الناتج عن حرب الإسناد"

ورفض نعيم قاسم، "تسليم الحزب سلاحه للدولة اللبنانية" قائلاً "الحزب لن يسمح لأي أحد بنزع سلاحه وسيواجه من يطلب ذلك والمقاومة في لبنان هي رد فعل على احتلال إسرائيل للأراضي اللبنانية"، وتابع"الاحتلال يواجه من قبل الجيش اللبناني والشعب والمقاومة، مشيرا إلى أن إسرائيل لديها أهداف توسعية لاحتلال المزيد من الأراضي في لبنان".

وقال نعيم قاسم"الحزب أبلغ السلطات اللبنانية برفضها البحث في تسليم سلاحه ما لم تنسحب إسرائيل بالكامل من جنوب البلاد" وتوقف ما سمّاه "اعتداءاتها المستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار"، وأضاف "دستور لبنان يقول إن السلاح يكون بيد الدولة، ونحن نقول إن السلاح حصراً بيد الدولة، لكن أي سلاح؟ سلاح يحمي المواطن، سلاح يحمي الأمن الداخلي، أما المقاومة فسلاحها حصراً مرتبط بمواجهة إسرائيل، وليس له علاقة بالداخل" اللبناني.

وأكد نعيم على أن"البعض قال إن هذا السلاح عائق لبناء الدولة، وعلى الدولة أن تنزعه بالقوة إن لم يتم تسليمه"، معتبراً أنها "فتنة يريدونها بين المقاومة والجيش".وأضاف: "لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله أو ينزع سلاح المقاومة، عليكم أن تزيلوا فكرة نزع السلاح من القاموس.. هذا السلاح دعامة للمقاومة".