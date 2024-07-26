تقرير: اجتماع رباعي في روما الأحد الوشيك لإتمام اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار

من المتوقع أن يجتمع مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز، الأحد الوشيك، في روما، مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والقطريين والمصريين في محاولة لإنهاء صفقة الرهائن في غزة واتفاق وقف إطلاق النار، حسبما كشف مسؤولون أميركيون وإسرائيليون لموقع "أكسيوس".

فيما قال مصدر مصري رفيع المستوى"أكدنا تمسك القاهرة بضرورة التوصل لصيغة تقضي بضمان حرية حركة المواطنين بغزة والانسحاب الكامل من معبر رفح"، مشيرا إلى أن "القاهرة تتمسك بضرورة التوصل لصيغة اتفاق تقضي بوقف فوري لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات إلى غزة"

وكان البيت الأبيض قد أعلن أنّ الرئيس جو بايدن دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما في واشنطن الخميس إلى التوصّل في أسرع وقت ممكن لاتّفاق على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ "الرئيس بايدن أعرب عن الحاجة إلى سدّ الفجوات المتبقية، وإنجاز الاتفاق في أقرب وقت ممكن، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، والتوصل إلى نهاية مستديمة للحرب في غزة"، مشيرة إلى أنّ الرئيس وضيفه ناقشا "الأزمة الإنسانية" في غزة وضرورة إزالة العقبات التي تعوق تدفّق المساعدات الإنسانية على القطاع.