تقرير: سوريا تطلب تفعيل دور روسي في الجنوب لتثبيت التهدئة في السويداء

أفاد موقع "رأي اليوم" أن القيادة السورية طلبت، على هامش اتصالاتها الأخيرة مع الرئاسة الروسية، تفعيل الدور الروسي لاحقًا ضمن غرفة عمليات مشتركة لمعالجة ملف "التهدئة الأمنية" في جنوب سوريا.

ونقل الموقع عن مصدر دبلوماسي أوروبي قوله إن الرئيس السوري أحمد الشرع يمتلك "تفويضًا أمريكيًا" يتيح له السعي إلى استثمار "النفوذ الروسي" داخل المكوّن الدرزي في جنوب البلاد، ولا سيما في محافظة السويداء، على أن تنعكس التفاهمات القائمة مع الأكراد شرقًا على الوضع جنوبًا، بدعم روسي.

وبحسب المصدر، فإن الكرملين أصغى لمقترحات قدّمها الشرع تقضي بمساهمة موسكو في تثبيت التهدئة في السويداء وتحويلها إلى "استقرار دائم"، مستندًا إلى خبرة العمليات الروسية في الجنوب السوري، وعلاقاتها مع المكوّن الدرزي ومرجعياته الدينية.

ورجّح المصدر أن يسعى الرئيس الشرع إلى إحياء "غرفة عمليات الجنوب" الأمنية، بإسناد ومشاركة روسية، وهو خيار جرى بحثه سابقًا مع كل من الأردن وتركيا.