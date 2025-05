وزارة الخارجية الإسرائيلية ترد على إيمانويل ماكرون: "حملة صليبية ضد الدولة اليهودية"

ردّت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مُنددةً بـ"حملته الصليبية المستمرة ضد الدولة اليهودية"، وتابعت "ماكرون لا يُبالي بالحقائق. لا يوجد حصار إنساني. هذا كذب مُطلق".

