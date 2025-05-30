وزارة الخارجية الإسرائيلية ترد على إيمانويل ماكرون: "حملة صليبية ضد الدولة اليهودية"

ردّت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مُنددةً بـ"حملته الصليبية المستمرة ضد الدولة اليهودية"، وتابعت "ماكرون لا يُبالي بالحقائق. لا يوجد حصار إنساني. هذا كذب مُطلق".

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وتتهم إسرائيل الرئيس الفرنسي بالسعي إلى "مكافأة الإرهابيين الجهاديين بدولة فلسطينية" بدلاً من "الضغط عليهم". وأضافت الوزارة ساخرةً: "لا شك أن عيدهم الوطني سيكون في السابع من أكتوبر".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في وقت سابق من، اليوم الجمعة، إن "فرنسا قد تشدد موقفها من إسرائيل إذا واصلت منع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، مؤكداً أن باريس ملتزمة بحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك في سنغافورة مع رئيس وزرائها لورانس وونج: "الحصار الإنساني يخلق وضعاً لا يمكن الدفاع عنه على الأرض".وتابع ماكرون: "لذا، إذا لم يكن هناك استجابة مناسبة للوضع الإنساني في الساعات والأيام المقبلة، فمن الواضح أنه سيتعين علينا تشديد موقفنا الجماعي"، محذراً من أن فرنسا قد تفكر في تطبيق عقوبات على مستوطنين إسرائيليين.

كما استنكر البيان رغبة ماكرون في فرض عقوبات على إسرائيل، "التي تتعرض لهجوم على عدة جبهات في محاولة لتدميرها".