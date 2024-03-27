نتنياهو: إلغاء رحلة كبار مساعديه إلى الولايات المتحدة "رسالة لحماس"

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء رحلة كبار مساعديه إلى واشنطن احتجاجا على قرار إدارة بايدن بالسماح بتبني قرار لمجلس الأمن الدولي، الاثنين المنصرم" بعد أن أشار البيت الأبيض إلى أن نتنياهو يسعى عمدا إلى الخلاف مع الولايات المتحدة.

ورحب نتنياهو بالسناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا ريك سكوت في مكتبه في القدس، وقال إنه يعتقد أن قرار الولايات المتحدة بعدم استخدام حق النقض ضد القرار "خاطئ للغاية".وتابع “الشيء السيئ في القرار الأمريكي هو أنه شجع حماس على اتخاذ موقف متشدد والاعتقاد بأن الضغط الدولي سيمنع إسرائيل من إطلاق سراح الرهائن وتدمير حماس”.

وأصر نتنياهو على أن لفتته كانت بمثابة "رسالة إلى حماس: لا تعتمدوا على هذا الضغط، فهو لن ينجح، وآمل أن يفهموا الرسالة".

وكان من المقرر أن يزور وفد إسرائيلي واشنطن لمناقشة المخاوف الأميركية حيال خطط نتنياهو شن هجوم على مدينة رفح الجنوبية حيث لجأ معظم سكان غزة. لكن إسرائيل ألغت الزيارة بعدما امتنعت الولايات المتحدة، الاثنين المنصرم، عن التصويت خلال جلسة أُقر فيها، بغياب الفيتو الأميركي، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة.