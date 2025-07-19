السعودية تدعم انتشار قوات الأمن السورية في السويداء رغم اعتراض إسرائيل

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أبلغت المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة بضرورة السماح لقوات الأمن السورية بالانتشار في جنوب البلاد الذي يشهد اضطرابات واشتباكات عنيفة مؤخرا،رغم الاعتراضات الإسرائيلية، وفقًا لما ذكره مسؤول أمريكي لموقع "ميدل إيست آي"

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية الموضوع، إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الخميس أن المملكة تدعم الجيش السوري في فرض سيطرته على محافظة السويداء جنوب سوريا.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن المكالمة أن الجانبين "ناقشا مسائل الأمن الإقليمي، بما في ذلك الجهود المبذولة لإنهاء العنف في سوريا". ولم يقدم البيان مزيدًا من التفاصيل.

وأفاد المسؤول الأمريكي المطلع على المكالمة، ومصدر ثانٍ مقرب من النقاشات، لموقع "ميدل إيست آي" يوم الجمعة أن المملكة "غاضبة" من مهاجمة إسرائيل للجنود السوريين ومن التوجيهات بشأن الانتشار العسكري في دمشق.

وتأتي هذه التوترات في أعقاب اشتباكات عنيفة في السويداء بين الدروز والبدو، أسفرت عن أكثر من 700 قتيل منذ يوم الأحد، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتبرر إسرائيل، التي قصفت أهدافًا سورية في السويداء ودمشق، تصرفاتها بحماية الدروز، لكن الرياض، بدعم من تركيا وحلفاء عرب آخرين، تدين هذه التدخلات وتعتبرها انتهاكًا للسيادة السورية، مطالبة بسيطرة مركزية من قبل دمشق.