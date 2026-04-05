واشنطن تطلب من إسرائيل تعليق ضربة على معبر حدودي بين سوريا ولبنان

أفادت هيئة البث الرسمية بأن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تعليق هجوم كان مخططًا على معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان، وذلك بعد تحذير إخلاء صدر تمهيدًا لاستهداف الموقع.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يستخدم المعبر والطريق القريب منه لأغراض عسكرية، مشيرًا إلى استعداده لتنفيذ ضربة ضد الموقع، قبل أن يتم تعليق العملية بناءً على طلب أميركي وُصف بأنه ذو أبعاد سياسية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الطلب الأميركي تضمن ترك معالجة النشاطات المرتبطة بالمعبر للأجهزة الأمنية السورية التابعة للرئيس أحمد الشرع، في ظل تأكيدات سورية بأنها تعمل على منع تهريب الأسلحة إلى لبنان.

وفي سياق متصل، عززت إسرائيل انتشار منظوماتها الدفاعية قرب الحدود اللبنانية، مع استمرار إطلاق صواريخ باتجاه قواتها في جنوب لبنان، ما يعكس استمرار التوتر الأمني في المنطقة.