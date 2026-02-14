مصادر لـ i24NEWS: جدعون ساعر يمثل إسرائيل في مجلس السلام بواشنطن الخميس الوشيك

بناءً على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من المتوقع أن يمثل وزير الخارجية جدعون ساعر إسرائيل في قمة مجلس السلام المقرر عقدها، الخميس الوشيك في واشنطن، وذلك وفقًا لمعلومات حصرية حصلت عليها قناة i24NEWS. ومن المتوقع أن تركز المناقشات على أمن إسرائيل، ومستقبل غزة، والآليات الدولية التي قد تُنظّم مرحلة ما بعد النزاع.

تأتي هذه المشاركة في وقت دبلوماسي بالغ الحساسية، يتسم بتوترات مستمرة تتعلق بالحرب في غزة، ومفاوضات وقف إطلاق النار الجارية، وهشاشة التوازنات الإقليمية. ويهدف مجلس السلام إلى جمع عدد من القادة السياسيين والدبلوماسيين لمناقشة القضايا الأمنية في الشرق الأوسط وآفاق الاستقرار.

يؤكد اختيار جدعون ساعر لتمثيل إسرائيل على الأهمية الاستراتيجية لهذا الاجتماع بالنسبة لإسرائيل. وبصفته كبير الدبلوماسيين الإسرائيليين، سيكون ساعر مسؤولاً عن "الدفاع عن موقف الحكومة بشأن القضايا الأمنية، ومكافحة المنظمات الإرهابية، والضمانات اللازمة لأي تقدم دبلوماسي". كما يُعد هذا الاجتماع في واشنطن جزءًا من الجهود الأمريكية لتنسيق مواقف حلفائها بشأن القضايا الإقليمية الرئيسية.

وتأتي المشاركة الإسرائيلية في وقتٍ تشهد فيه العلاقات الدبلوماسية توتراً شديداً، وسط ضغوط دولية، ومفاوضات غير مباشرة، وقضايا استراتيجية أوسع نطاقاً تشمل إيران وفاعلين إقليميين. وتؤكد زيارة جدعون ساعر إلى واشنطن رغبة الحكومة الإسرائيلية في الاضطلاع بدور فاعل في المناقشات الدولية الجارية.