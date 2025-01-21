"منفذ العملية مغربي الجنسية": إصابة أربعة إسرائيليين إحداها خطيرة بعملية طعن وسط تل أبيب

أسفرت عملية طعن مساء يوم الثلاثاء في مدينة تل أبيب عن إصابة أربعة إسرائيليين أحدهم متوسطة حتى خطيرة، وآخر رجل 59 عاما أصيب بصورة متوسطة حتى طفيفة، في حين أصيب شابان بجيل 24 عاما بصورة طفيفة.

ووقعت العملية بموقعين في شارع نحلات بنيامين في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وتم تحييد المنفذ من قبل مواطنة إسرائيلية تشغل منصبا أمنيا، لكنها لم تكن خلال العملية تشغل مهام عملها.

وأكدت جهات أمنية إسرائيلية أن منفذ عملية الطعن هو قاضي عبد العزيز، وهو مواطن مغربي (29 عاما) يحمل إقامة أمريكية ووصل إلى إسرائيل قبل ثلاثة أيام. وحمل عبد العزيز بطاقة "جرين كارد" الأمريكية وموافقة للدخول الى إسرائيل من مطار بن غوريون.