إسرائيل ترفض تقرير الأمم المتحدة "الكاذب والمتحيز" حول "المجاعة" في مدينة غزة، "مبني على أكاذيب حماس"

رفضت إسرائيل، اليوم الجمعة، تقريرًا "كاذبًا ومتحيزًا" عن "المجاعة" في مدينة غزة، صادرًا عن منظمة مدعومة من الأمم المتحدة، مؤكدةً أنه "يستند إلى أرقام قدّمتها حركة حماس".

وقال منسق أنشطة الحكومة في المناطق الفلسطينية (COGAT) إن "تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وهو المرصد العالمي الرئيسي للجوع، يستند إلى مصادر جزئية وغير موثوقة، ينتمي الكثير منها إلى حماس، ويتجاهل بشكل صارخ الحقائق والجهود الإنسانية المكثفة التي تبذلها دولة إسرائيل وشركاؤها الدوليون". وتابع: "بدلاً من تقديم تقييم مهني ومحايد ومسؤول، يتبنى التقرير نهجًا متحيزًا مليئًا بعيوب منهجية جسيمة، مما يقوض مصداقيته والثقة التي يمكن للمجتمع الدولي منحها إياه. نتوقع من المجتمع الدولي أن يتصرف بمسؤولية، وألا ينجرف وراء الروايات الكاذبة والدعاية التي لا أساس لها، بل أن يفحص البيانات الكاملة والحقائق على أرض الواقع". ادّعى التقرير، مستشهدًا ببيانات حُلِّلت بين 1 يوليو و15 أغسطس/آب الجاري، أن عتبات المجاعة وسوء التغذية الحاد قد تم بلوغها. وأقرّ المرصد بصعوبة جمع بيانات الوفيات"، وقال إنه "من المنطقي الاستنتاج من البيانات أن العتبة قد تم بلوغها على الأرجح".

ومن جهتها قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "المرصد لوى قواعده وتجاهل معاييره الخاصة لمجرد توجيه اتهامات كاذبة لإسرائيل: لقد غيّر التصنيف المرحلي المتكامل معياره العالمي، وخفّض عتبة الـ 30% إلى 15% لهذا التقرير فقط، وتجاهل تمامًا معياره الثاني لمعدل الوفيات".

وصرح مسؤول إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن هويته، لقناة i24NEWS بأن "التصنيف المرحلي المتكامل قد فعل شيئًا لا يُصدّق - لقد غيّروا وتجاهلوا قواعدهم الخاصة لتحقيق النتيجة التي سعوا إليها. هذا أمر غير مسبوق. وبالطبع، يتجاهلون حقيقة أن أسعار المواد الغذائية في المنطقة آخذة في الانخفاض بالفعل".