بعد القفزة بعدد الجرائم: مفوض الشرطة الإسرائيلية يعلن حالة طوارئ في المجتمع العربي

في ظل موجة الجريمة وانعدام السيطرة في المجتمع العربي في إسرائيل، أجرى المفوض، منتصف ليل أمس (الخميس)، تقييمًا للوضع مع كبار قادة الشرطة. وفي ختام التقييم، أعلن عن انتقال المناطق إلى حالة الطوارئ.

هذا يعني أن جميع ضباط الشرطة، بمن فيهم أفراد من المقر الرئيسي وحرس الحدود وغيرهم، سيعملون في الميدان بنهاية عطلة نهاية الأسبوع القادمة، وربما في الأيام التي تليها. ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن تكون الوحدات الخاصة نشطة، ومن المتوقع أن يتجول المفوض بين الوحدات في الميدان خلال عطلة نهاية الأسبوع ويراقب النشاط عن كثب. وصرح مصدر شرطي لـ i24NEWS: "هذه عملية حاسمة - إنهم يغيرون قواعد اللعبة".

في غضون ذلك، أمر قائد لواء الجنوب، نيتساف حاييم بوبليل، بنشر قناصة من القوات الخاصة على أسطح المنازل في البلدات في القطاع، حيث أن التعليمات الواضح هو أن "أي مشتبه به يقوم بإطلاق نار يُعرّض حياة للخطر - يُحيد في المكان".