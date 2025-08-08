استطلاع رأي: حزب الليكود يتصدر نوايا التصويت، والأحزاب السياسية الجديدة تحقق تقدمًا

قد يعجبك أيضًا -

ذكر استطلاع رأي أجراه معهد لازار للأبحاث لصالح صحيفة "معاريف" اليومية إلى أنه "في حال إجراء انتخابات تشريعية اليوم، سيبقى حزب الليكود الحزب الرائد في الكنيست بحصوله على 23 مقعدًا". مشيرا إلى أن"المفاجأة الكبرى ستأتي من حزب يقوده رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، والذي حصل على 21 مقعدًا، أي ما يعادل تقريبًا الليكود. وسيحتل حزب يقوده رئيس الأركان السابق وعضو الكنيست غادي آيزنكوت المركز الثالث بحصوله على 11 مقعدًا."

وفي ما يخص اليسار والوسط، سيحصل التحالف الجديد بين حزبي العمل وميرتس،"الديمقراطيون"، على 10 مقاعد. وسيحصل حزب شاس السفارادي الأرثوذكسي على تسعة مقاعد، بينما سيحصل حزب إسرائيل بيتنا الناطق بالروسية على ثمانية مقاعد. وسيتعادل حزبا "يهدوت هتوراة" و"يش عتيد" بسبعة مقاعد لكل منهما، بينما سيحصل حزب "عوتسما يهوديت" على ستة مقاعد. سيحصل كل من الحزبين العربيين "القائمة المشتركة" و"حداش" و"العربية للتغيير" على خمسة مقاعد. بينما سيحصل كل من "أزرق أبيض" و"الصهيونية الدينية" على أربعة مقاعد فقط.

وبالنسبة للكتل السياسية، يُعطي الاستطلاع أحزاب الائتلاف الحالية 49 مقعدًا، مقارنةً بـ 61 مقعدًا لمعسكر يسار الوسط. أما الأحزاب العربية، التي لا تتحالف عادةً مع أي كتلة، فستحصل على المقاعد العشرة المتبقية.

ويكشف تحليل عمليات نقل الأصوات أن دعم غادي آيزنكوت يأتي في المقام الأول من ناخبي "أزرق أبيض" و"يش عتيد" السابقين، وليس من الائتلاف الحالي.

كما بحث الاستطلاع في التصورات العامة لفشل المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس. يُلقي ثلثا الإسرائيليين (66%) باللوم على الحركة الإرهابية: 44% يعتقدون أنها المسؤولة بالكامل، و22% المسؤول الرئيسي. وبالمقارنة، يُلقي 15% باللوم على إسرائيل، و13% يعتقدون أن كلا الجانبين يتحملان مسؤولية متساوية، و6% لم يقرروا بعد.

وتعكس هذه النتائج المشهد السياسي الإسرائيلي المتغير، حيث تتنافس شخصيات جديدة مثل بينيت وإيزنكوت مع الأحزاب التقليدية، في حين تظل قضايا الأمن والرهائن تشكل عبئا ثقيلا على الرأي العام.