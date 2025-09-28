حزب بن غفير يناقش فرض حكم الإعدام على السجناء الأمنيين الفلسطينيين المدانين بارتكاب هجمات دامية

ستعقد اللجنة للأمن القومي اليوم (الأحد) جلسة حول قانون عقوبة الإعدام بحق السجناء الأمنييين المدانين بارتكاب عمليات أدت لمقتل إسرائيليين، رغم طلب من ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بعدم عقدها في الوقت الحالي. حزب "عوتسما يهوديت" صرّح بأن القرار هو بناء على "موقف الوزير بن غفير ورئيس اللجنة عضو الكنيست فوغل"، وأنه "ضروري وحاسم لأمن الدولة".

في بيان صادر عن حزب عوتمساه يهوديت كُتب: "هذه خطوة هامة في ساعة يظهر فيها تراجع من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية وأعوانه، الذين ينوون السماح بزيارات 'الصليب الأحمر' الإرهابيين في السجون في الوقت الذي يئن فيه مخطوفونا في أنفاق غزة".

عضو الكنيست جلعاد كريب (العمل)، عضو اللجنة، علق على النقاش المتوقع وقال إن "مناقشة قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين في الوقت الذي يتواجد فيه إخوتنا في أيدي إرهابيي حماس تشكل خطراً مباشراً وفورياً على حياتهم - وقد يعرض الاتصالات بشأن الصفقة للخطر".

وأشار كريف إلى أن مكتب رئيس الحكومة توجه إلى بن غفير بطلب إلغاء النقاش وليس هو. وقال: "من صوت ضد صفقات المختطفين السابقة يختار تعريضهم للخطر الآن أيضاً، وكل ذلك من أجل جمع الأصوات".