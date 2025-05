محافظ السويداء في سوريا: "الاتفاق مع الدروز ما زال ساريا وأجرينا تعديلات طفيفة لتسريع إعادة الأمن"

أعلن محافظ السويداء مصطفى البكور، اليوم السبت، عن أن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وجهاء الطائفة الدرزية ما زال سارياً وسيتم تطبيق بنوده تباعاً"، وتابع "حصلت بعض التعديلات الطفيفة على الاتفاق نزولاً عند طلبات بعض الأطراف تسهيلاً وتسريعاً لعملية إعادة الأمن والاستقرار إلى محافظة السويداء"، بحسبم ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

