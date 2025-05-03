محافظ السويداء في سوريا: "الاتفاق مع الدروز ما زال ساريا وأجرينا تعديلات طفيفة لتسريع إعادة الأمن"

أعلن محافظ السويداء مصطفى البكور، اليوم السبت، عن أن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وجهاء الطائفة الدرزية ما زال سارياً وسيتم تطبيق بنوده تباعاً"، وتابع "حصلت بعض التعديلات الطفيفة على الاتفاق نزولاً عند طلبات بعض الأطراف تسهيلاً وتسريعاً لعملية إعادة الأمن والاستقرار إلى محافظة السويداء"، بحسبم ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

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وأكد المحافظ للوكالة أن الدولة السورية تبذل مساع دؤوبة لحل المشاكل في محافظة السويداء، "ويمكن القول إننا على وشك حصد ثمار العمل الدؤوب في الفترة السابقة".وتابع: "الطائفة الدرزية هي جزء من النسيج المجتمعي السوري الأصيل، وقد رأينا جميعاً بيان مشايخ العقل ورفضهم التدخل الخارجي، والتأكيد على حل المشاكل الداخلية داخلياً بين أبناء سوريا".

وكاننزعماء الطائفة الدرزية في سوريا، قد أعلنوا رفضهم التقسيم، فيما قالت الحكومة إنها توصلت إلى اتفاق مع وجهاء جرمانا على تسليم السلاح بشكل فوري.

وشهدت سوريا خلال الأيام الماضية أعمال عنف في منطقة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية بالقرب من دمشق، أسفرت عن سقوط 12 شخصاً على الأقل، بحسب وسائل إعلام سورية.وامتد العنف إلى صحنايا ذات الأغلبية الدرزية أيضاً، وذكرت وسائل إعلام سورية أن 16 لقوا حتفهم، الأربعاء المنصرم، بعد هجوم مسلح استهدف مقراً للأمن العام.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت الوكالة، بأن الأوضاع استقرت بمدينة جرمانا في ريف دمشق، مشيرة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها بعد انتشار قوات الأمن العام لضبط الأمن هناك.

وكانت الحكومة السورية توصلت الخميس المنصرم، إلى اتفاق مع وجهاء مدينة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية على تسليم السلاح الثقيل بشكل فوري وزيادة انتشار قوات الأمن بالمدينة.ونص الاتفاق أيضاً على حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الرسمية، وتسليم السلاح الفردي غير المرخص لـ"ترسيخ الاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها"، كما ينص الاتفاق على انتشار قوات من وزارة الدفاع على أطراف المدينة لتأمينها.