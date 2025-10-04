إسرائيل: بن غفير يهدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو؛ وسموتريتش: "هذا خطأ فادح"

هدد وزير الأمن الداخلي في إسرائيل إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مساء اليوم السبت، بالاستقالة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "إذا بقيت حماس بعد إطلاق سراح المختطفين في غزة"، وقال بن غفير مخاطبا نتنياهو: "إذا استمرت حماس في الوجود بعد إطلاق سراح جميع المختطفين فلن نكون جزءًا من الحكومة".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قوله إن "قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف العملية العسكرية في مدينة غزة وقبول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطأ فادح".

وفي السياق تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم السبت، بأنه سيدفع لإنجاز اتفاق السلام في غزة خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفاً أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا بديل عن الموافقة على اتفاق سلام في القطاع، حسبما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي. وقال ترمب إن "اتفاق السلام في قطاع غزة بات قريباً جداً".

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول في البيت الأبيض أن "المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر ترمب جاريد كوشنر، توجها إلى مصر، في وقت سابق من اليوم السبت، لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل الفنية لإطلاق سراح المختطفين ومناقشة اتفاق السلام الدائم".