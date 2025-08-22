استقالة وزير الخارجية الهولندي بسبب فشل الحكومة في فرض عقوبات ضد إسرائيل

قد يعجبك أيضًا -

استقال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فالديكامب، اليوم الجمعة، بعد رفض أعضاء مجلس الوزراء تأييد فرض عقوبات إضافية على إسرائيل. وصرح فالديكامب، العضو في حزب "الميثاق الاجتماعي الجديد" (يمين الوسط)، بأنه فشل في التوصل إلى اتفاق بشأن "خطوات هامة" في أعقاب الإجراءات الإسرائيلية في غزة وقرارات البناء في القدس الشرقية والمنطقة E1.

وخلال فترة ولايته، ألغى فالديكامب تصاريح تصدير مكونات السفن الحربية إلى إسرائيل، وفرض حظر دخول على عدد من الوزراء الإسرائيليين، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير، بحجة خطر دعم عنف المستوطنين. وباستقالته، أصبحت هولندا بلا وزير خارجية، في حين يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبات في مواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا والرسوم الجمركية. ولم يُعلن عن خليفة له بعد.