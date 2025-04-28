تعيينه أثار جدلا وانتقادات شديدة : من هو حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني الجديد؟

عقبَ تعيينِهِ نائبًا للرئيسِ الفِلَسطينيِّ محمود عباس في خطوةٍ يعتبرُها مراقبونَ تمهيدًا لخلافتِهِ رئاسةَ السلطةِ الفلسطينيةِ.. بدأَتِ الأنظارُ تتوجهُ نحوَ حسين الشيخ فمن هو؟ ولماذا وقعَ الاختيارُ عليه بالتحديدِ؟

هو شخصيةٌ تثيرُ جدلًا واسعًا في الشارعِ الفِلَسطينيِّ بسببِ علاقاتِهِ الوثيقةِ معَ السلطاتِ الإسرائيليةِ إذْ يرى منتقدوهُ أنَّ أسلوبَهُ لم يساهمْ في إقامةِ الدولةِ الفلسطينيةِ، ويأخذونَ عليهِ أنَّ "صعودَهُ" يعكسُ تركّزَ السلطةِ بيدِ دائرةٍ ضيقةٍ منَ الموالينَ للرئيسِ عباس، لها علاقاتٌ مع إسرائيل.

ولدَ حسين الشيخ في رام الله ويبلغُ منَ العمرِ خمسةً وستينَ عامًا وهو مقربٌ جدًا منَ الرئيسِ الفِلَسطينيِّ محمود عباس، ومع بلوغِهِ جيلَ المراهقةِ انخرطَ في النشاطِ السياسيِّ كبقيةِ أبناءِ جيلِهِ وفي صفوفِ حركةِ فتحَ

ثمَّ اعتقلَتْهُ السلطاتُ الإسرائيليةُ ليُمضيَ في سجونِها أكثرَ من عشرةِ أعوامَ ... تعلَّمَ خلالَها اللغةَ العبريةَ وهي ما منحَتْهُ القدرةَ على التواصلِ معَ الجانبِ الإسرائيليِّ وبناءِ علاقاتٍ مع شخصياتٍ ومسؤولينَ إسرائيليينَ.

منذُ اتفاقيةِ أوسلو وتأسيسِ السلطةِ الفِلَسطينيةِ لعبَ الشيخُ عدةَ أدوارٍ وتولى عدةَ مناصبَ سياسيةٍ، فقدْ برزَ اسْمُهُ خلالَ رئاستِهِ الهيئةَ العامةَ للشؤونِ المدنيةِ الفِلَسطينيةِ برتبةِ وزيرٍ، التي كانَتْ مكلَّفَةً بتنظيمِ العلاقةِ معَ الجانبِ الإسرائيليِّ في الشؤونِ الحياتيةِ اليوميةِ للفلسطينيين

وفي السنواتِ الخمسِ الأخيرةِ تنقلَ بينَ عدةِ مناصبَ رفيعةٍ في السلطةِ الفلسطينيةِ من مسؤولِ دائرةِ المفاوضاتِ مع الجانبِ الإسرائيليِّ عُقبَ وفاةِ صائب عريقات عامَ ألفيْنِ وعشرينَ الى أمانةِ سرِّ اللجنةِ التنفيذيةِ لمنظمةِ التحريرِ الفلسطينيةِ عامَ ألفيْنِ واثنينِ وعشرينَ حتى انتخابِهِ مؤخرًا نائبًا للرئيسِ الفلسطينيِّ مما يجعلُهُ الشخصيةَ الأبرزَ والأوفرَ حظًا لتبَوُّءِ منصبِ رئاسةِ السلطةِ الفلسطينيةِ بعدَ رحيلِ الرئيسِ محمود عباس