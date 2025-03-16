أنصار الله تتوعد بالرد المزلزل بعد الضربات الأمريكية على اليمن

أصوات غريبة وانفجارات عنيفة، هكذا بدأت العملية العسكرية الأمريكية على اليمن، غارات على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة تقع تحت سيطرة أنصار الله الحوثية.

العملية الأمريكية المفاجئة أسفرت عن مقتل العشرات من اليمنيين وإصابة مئات آخرين، إلى جانب الدمار الهائل التي سببته الغارات بعد استهداف عشرات المنازل والتي تقول مصادر أمريكية أنها تعود لقادة أنصار الله.

الإدارة الأمريكية أشارت إلى أن العملية جاءت ردًا على عودة نشاط الحوثيين واستهداف السفن في البحر الأحمر، وتهديد أنصار الله باستهداف المنشآت الإسرائيلية ردًا على استمرار الحصار على قطاع غزة، كما رجّحت مصادر أمريكية إلى أن العملية، يمكن أن تستمر لأيام أو أسابيع، أو حتى يرفع الحوثيين راية الاستسلام كما توعّد دونالد ترامب.

جماعة أنصار الله، سارعت بالتهديد والوعيد، بأن التصعيد سيُقابَلُ بالتصعيد وأن الرد سيكون مزلزل، لعلّ أول ردود الفعل كان بإطلاق صاروخ باليستي نحو إسرائيل لكنّه سقط في منطقة شرم الشيخ جنوب سيناء، ما دفع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لرفع حالة التأهب القصوى، خشية من الرد على الغارات الأمريكية سيكون عبر إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة في العمق الإسرائيلي.

مصادر إسرائيلية، قالت أن الحكومة تدرس الفرص المناسبة لتنفيذ ضربة على الحوثيين في اليمن واستغلال ما يجري الآن من عملية أمريكية، مشيرةً إلى أن قدرات الحوثيين تدفع إسرائيل للاستعداد لأي سيناريو محتمل.