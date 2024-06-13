خطة ثلاثية لمنع التوتر بين إسرائيل وحزب الله تضم فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن قادة مجموعة السبع اتفقوا في قمتهم التي بدأت أعمالها في إيطاليا، على تشكيل لجنة ثلاثية تضم إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا، لبحث خارطة طريق فرنسية لنزع فتيل التوتر بين حزب الله في لبنان، وإسرائيل.

وتقترح الخطة بشكل خاص إنهاء العنف من الجانبين وانسحاب قوات الرضوان، وحدة النخبة التابعة لحركة حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى على بعد عشرة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل، وفقًا لمسؤولين لبنانيين. وينص على أن تتمتع قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) بحرية الحركة الكاملة في المنطقة، وأن الجيش اللبناني يلعب دوراً متزايداً هناك، وأنه يجب تعزيز قواته. ويرفض حزب الله في هذه المرحلة الدخول في مفاوضات حقيقية، طالما لا يوجد وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وقال ماكرون "لقد شاركنا جميعا القلق بشأن الوضع على الحدود مع لبنان وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية"، وأضاف: "لقد اعتمدنا مبدأ الشراكة الثلاثية بين إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا للمضي قدماً في خريطة الطريق التي اقترحناها، وسنفعل الشيء نفسه مع السلطات اللبنانية". وتهدف هذه العملية قبل كل شيء إلى تنسيق المبادرات التي تقودها باريس وواشنطن.

وتحاول فرنسا منذ نهاية يناير/كانون الثاني المنصرم،احتواء التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان والتي تهدد بالانتشار. وكانت باريس قد قدمت مبادرة أولى إلى الطرفين، لكن تم تعديلها في بداية أيار/مايو المنصرم، بناء على طلب بيروت، التي اعتبرت النسخة الأولى "مواتية للغاية" للأطروحات الإسرائيلية.