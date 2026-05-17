أقرت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع خطة جديدة تهدف إلى تشجيع الدول الأجنبية على نقل سفاراتها إلى القدس، في إطار مساعي تل أبيب لتعزيز الاعتراف الدولي بالمدينة عاصمةً لإسرائيل.

وجاءت الخطة بمبادرة من وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ووزير العدل ياريف ليفين، وتشمل تخصيص ميزانيات وحوافز مالية للدول التي توافق على نقل سفاراتها إلى القدس.

وبحسب القرار الحكومي، ستقدم إسرائيل مساهمات مالية لتغطية جزء من تكاليف إنشاء أو نقل السفارات، إضافة إلى توفير تسهيلات تتعلق بالسكن والإجراءات التخطيطية واللوجستية عند الحاجة.

وتوجد حاليًا سبع سفارات أجنبية في القدس، تشمل سفارات الولايات المتحدة وغواتيمالا وكوسوفو وهندوراس وباراغواي وبابوا غينيا الجديدة وفيجي.