الرئيس المصري السيسي يكشف عن حجم الخسائر التي لحقت مصر جراء الحرب في غزة

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة خلال تفقده مقر الأكاديمية العسكرية عن حجم الخسائر المصرية جراء الحرب في قطاع غزة وعن الجهود التي تبذلها مصر لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال السيسي إن "الحرب في قطاع غزة أفقدت مصر نحو سبعة مليارات دولار دخلاً مباشراً، تمثل حجم التراجع في إيرادات قناة السويس خلال الـ11 شهراً الماضية، أي ما يعادل 350 مليار جنيه، وهو مبلغ كبير كان يمكن ضخه في قطاعات كثيرة بالدولة".

وعن جهود مصر التي تهدف إلى وقف الحرب في قطاع غزة، قال الرئيس المصري السيسي: "جهودنا بدأت من 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولدينا ثلاثة ثوابت نعمل عليها، هي وقف الحرب، وإطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إضافة الى التوصل إلى اتفاق بشأن اليوم التالي لانتهاء الحرب، حتى لا تتكرر هذه المأساة كل عدة سنوات".

وعن الوضع في سوريا، قال: "قدمنا مساعدات من الهلال الأحمر المصري، ونحاول أن نلعب دوراً إيجابياً في السماح لكل الأطياف الموجودة في سوريا، من جميع القوى والعرقيات، بأن تصبح شريكاً في الحكم. ومصر تستضيف نحو مليون ونصف المليون سوري من أصل تسعة ملايين وافد، وهم ضيوف كرام على الدولة".