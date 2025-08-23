في مواجهة تهديد إعادة فرض العقوبات: إيران وروسيا تنسقان المواقف

قد يعجبك أيضًا -

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس (الجمعة) مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، من أجل تنسيق المواقف قبل أيام قليلة من تفعيل آلية "سناب باك". اتفق الاثنان على التعاون في مواجهة نية القوى الأوروبية الثلاث (E3)، بريطانيا، فرنسا وألمانيا، إعادة فرض العقوبات على إيران، كما نُص في اتفاق النووي لعام 2015.

قال عراقجي: "ليس لدى الدول الأوروبية لا سلطة قانونية ولا أخلاقية لتفعيل هذه الآلية، بعد انتهاكاتها المتكررة للاتفاق، واصطفافها مع الولايات المتحدة في مهاجمة المنشآت النووية". وأضاف أن إعادة فرض العقوبات قد تسبب ضرراً اقتصادياً بالغاً، لكنه شدد على أن هذا ليس "نهاية المطاف"، وأشار إلى أن طهران أجرت مشاورات مسبقة مع روسيا والصين.

الصين عارضت أيضًا هذه الخطوة، وقدمت هذا الأسبوع رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في الرسالة حذرت من أن إعادة فرض العقوبات ستؤدي إلى "عواقب مدمرة وغير متوقعة". وألقت بكين بالمسؤولية عن الجمود الحالي على عدم الالتزام بالاتفاق من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية – وليس من قبل إيران.

سفير روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أطلق تحذيراً مشابهاً في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقال إن دول الـE3 نفسها تخرق القرار 2231 ولذلك لا يمكنها تفعيل آلية السناب باك بشكل شرعي. في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي زعم أنه وفقاً لمبادئ حسن النية في القانون الدولي - الطرف الذي يخل بالتزاماته لا يمكنه في الوقت ذاته الادعاء بحقوق بموجب نفس الاتفاق.

آلية السناب باك تتيح لأي دولة من الدول الموقعة على اتفاق النووي إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت دون الحاجة إلى تصويت جديد، إذا اعتُبرت إيران غير ملتزمة بتعهداتها. مثل هذه الخطوة ستعيد حظر الأسلحة، والقيود على الصواريخ، وإجراءات أخرى تم إلغاؤها في عام 2015. وقد حذر مسؤولون أوروبيون رفيعون من أنه إذا لم تعد إيران إلى محادثات النووي قريباً ولم تقدم تنازلات جوهرية، فقد يتم تفعيل هذا البند حتى نهاية أغسطس\أب.

"الدبلوماسية لا تزال مطروحة على الطاولة – ما دامت حقوق إيران ومصالحها محفوظة"، قال عراقتشي لوسائل إعلام حكومية. من المتوقع أن تُستأنف المحادثات بين إيران ودول الـE3 في فيينا يوم الثلاثاء على مستوى نواب وزراء الخارجية.