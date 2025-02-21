ترامب: "خطتي بشأن غزة جيدة لكنني لا أفرضها وسأكتفي بالتوصية بها"

قال الرئيس الأمريكي دونالد تراب، اليوم الجمعة، إن"قطاع غزة موجود في موقع رائع ولا أعرف لماذا تخلت إسرائيل عنه" وتابع"خطتي بشأن غزة جيدة لكنني لا أفرضها وسأكتفي بالتوصية بها".

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وأكد ترامب في تصريحات ترامب لـ "فوكس نيوز" على أن"غزة مدمرة تماما ولو منح سكانها حرية الاختيار سيغادرونها".

وكان ترامب، قد أعلن قبل أيام أنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها، مشيرا إلى أنه قد يعطي أجزاء من القطاع الساحلي لدول أخرى في الشرق الأوسط للمساعدة في جهود إعادة الإعمار، من دون أن يحدد ما هي تلك الدول التي قصدها. إلا أنه سرعان ما تراجع لاحقا عن مسألة الشراء هذه، مبقيا على فكرة إفراغ القطاع الفلسطيني.واشار إلى أنه سيحول غزة إلى "موقع جيد للتنمية المستقبلية"

غير أن مقترحه المفاجئ هذا أثار انتقادات دولية وعربية، إذ أكدت كافة الدول العربية تمسكها بحق العودة ورفض التهجير، كذلك فعلت الدول الغربية والحليفة لواشنطن، مؤكدة تمسكها بحل الدولتين.