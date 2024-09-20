وزير الخارجية البريطانية يترأس اجتماعا أمنيا طارئا لبحث استعداد إجلاء مواطنيه من لبنان

ترأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اجتماعا طارئا للجنة الطوارئ في الحكومة "كوبرا" لمناقشة الوضع في لبنان والتأكد من استعداد البلاد لإجلاء مواطنيها بحال أي تصعيد. وافاد مصدر لشبكة "سكاي نيوز" بأن "كبير الدبلوماسيين أراد التأكد من أن بريطانيا مستعدة لأية احتمالات".

وكان الجيش الببريطاني قد وضع على أهبة الاستعداد خلال الصيف لبدء عملية إجلاء طارئة للمواطنين البريطانيين من لبنان عندما تصاعدت التوترات بين إسرائيل وحزب الله"عقب اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر.

وكان ديفيد لامي، قد جدعا في وقت سابق، إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بعد أسبوع من التصعيد الذي دفع الجانبين إلى شفا الحرب.وقال لامي لوكالة رويترز، بعد اجتماع مع نظرائه من فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا في باريس، "أدعو الليلة إلى وقف فوري لإطلاق النار من الجانبين"، وأضاف "نحن جميعاً واضحون للغاية في أننا نريد أن نرى تسوية سياسية تفاوضية حتى يتمكن الإسرائيليون من العودة إلى ديارهم في شمال إسرائيل وحتى يتمكن اللبنانيون كذلك من العودة إلى ديارهم".