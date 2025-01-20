الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي جراء انفجار عبوة ناسفة شمال الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل ) الرائد احتياط أفيتار بن يهودا، 31 عامًا، وهو مقاتل في الكتيبة 8211 التابعة للواء أفرايم في الجيش الإسرائيلي الليلة (الاثنين)، جراء انفجار عبوة ناسفة شمال الضفة الغربية، وبذلك يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين الى 841 منذ بداية الحرب.

ووقع الحدث بعد فترة وجيزة من منتصف الليل، حيث خرج افيتار مع مقاتلين آخرين من لواء كتيبة الاحتياط 8211 في دورية عادية في القرية الفلسطينية طمون. وخلال سفرهم، في قافلة من المركبات العسكرية، سارت مركبتهم من طراز"دافيد" على عبوة ناسفة قوية، وكنتيجة للانفجار قتل سائق المركبة، فيما أصيب قائد الكتيبة الذي جلس إلى جانبه بصورة خطيرة.

ويحقق الجيش الإسرائيلي في الحادث وظروفه، حيث يتم فحص آليه تشغيل العبوة الناسفة في الميدان، إن كان دفنه بصورة عميقة على محور مسار سفرهم، وإن قام المهاجمون بدفن العبوة بعد فترة قصيرة من مرور القوات في المكان.

ويشار إلى أن تهديدات العبوات الناسفة في الضفة الغربية بات يشكل تهديدا في العامين المنصرمين وتسبب في وقوع إصابات وقتلى خصوصا شمال الضفة الغربية، حيث تحول الى تهديد حقيقي وفوري على حياة الجنود، حيث نجح مهاجمون بدفن عبوات ناسفة في محاور السفر بهدف استهداف القوات الإسرائيلية خلال قيامهم بعمليات تمشيط واعتقال ودوريات.