المدعي العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا يفتح تحقيقًا ضد مواطنين فرنسيين-إسرائيليين بتهمة "التواطؤ في إبادة جماعية" في غزة

فتح مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (Pnat) في إسرائيل، تحقيقًا قضائيًا ضد مواطنين فرنسيين-إسرائيليين يُشتبه في مشاركتهم في عمليات عرقلة وصول المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2024، وفقًا لمصدر مطلع على القضية. وتشمل التهم "التواطؤ في الإبادة الجماعية، والتحريض عليها، والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".

يأتي التحقيق عقب دعوى مدنية رفعها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام (UFJP) وضحية فرنسية-فلسطينية تابعة لمجموعة "الطوارئ الفلسطينية". ويدين المدعون "تنظيم ومشاركتهم والدعوة إلى المشاركة في إجراءات ملموسة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، ولا سيما من خلال منع مرور الشاحنات على المعابر الحدودية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي".

ورحّب محاميا الطرفين المدنيين، داميا طاهراوي وماريون لافوج، بفتح التحقيق. وقالا لوكالة فرانس برس: "يتوافق هذا القرار تمامًا مع العناصر الواقعية والقانونية والأدلة الملموسة التي قدمها موكّلونا. سنراقب ما إذا كانت بقية الإجراءات ستحافظ على نفس الدقة". وأشارا إلى أن "فترة منع الوقائع" تعود إلى يناير/كانون الثاني 2024، "في وقت لم تكن فيه قضية الإبادة الجماعية مطروحة على النقاش العام بعد".

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وتتعلق شكوى الطرف المدني بالتواطؤ والتحريض على الإبادة الجماعية بقادة حركتي "إسرائيل إلى الأبد" و"تساف-9"، وهما منظمتان مؤيدتان لإسرائيل يحمل قادتهما الجنسية الفرنسية. ووفقًا لمصدر قضائي، أُعدّت لائحة اتهام "البنت" في 21 مايو/أيار، وتتعلق بأعمال مزعومة عند معبري نيتسانا وكرم أبو سالم الحدوديين.