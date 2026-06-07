أقرّ عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني أحمد خاتمي للمرة الأولى بتعرض المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لإصابة خطيرة في ساقه خلال الأيام الأولى من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مؤكداً أن الأطباء واجهوا تحدياً كبيراً في التعامل مع حالته وأن احتمال بتر الساق كان مطروحاً قبل نجاح التدخل الطبي.

وجاءت تصريحات خاتمي خلال لقاء مع مسؤولين محليين في مدينة سيرجان، حيث أوضح أن الإصابة وقعت في بداية الحرب التي اندلعت أواخر فبراير الماضي، مشيراً إلى أن الوضع الصحي للمرشد كان أكثر تعقيداً مما أُعلن سابقاً.

ويُعد هذا التصريح أول تأكيد رسمي من مسؤول إيراني بشأن طبيعة الإصابة التي تعرض لها خامنئي، في ظل غيابه عن الظهور العلني منذ توليه منصب المرشد الأعلى خلفاً لوالده علي خامنئي في مارس الماضي.

وأثار غياب خامنئي خلال الأشهر الأخيرة تساؤلات بشأن وضعه الصحي ودوره في إدارة الملفات السياسية والأمنية، خصوصاً مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة والتحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.

في المقابل، أكد مسؤولون إيرانيون أن المرشد لا يزال يتابع شؤون الدولة ويصدر توجيهاته بشكل منتظم، فيما شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن التواصل مع المرشد مستمر وأن قرارات الدولة تُتخذ وفق توجيهاته.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه إيران مرحلة سياسية وأمنية حساسة، وسط متابعة داخلية وخارجية لدور المرشد الجديد ومدى تأثير وضعه الصحي على إدارة الملفات الاستراتيجية في البلاد.