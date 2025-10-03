محمود عباس: "نؤكد الإلتزام بإجراء انتخابات عامة خلال عام واحد من انتهاء الحرب"

قال رئيس الرئيس الفلسطينية محمود عباس في بيان، مساء اليوم الجمعة،"نُجدِّد التأكيد على التزامنا بإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب"وتابع"سننجز دستورا مؤقتا خلال 3 أشهر للانتقال من السلطة للدولة"، مشيرا إلى أن "الشعب الفلسطيني يقف اليوم أمام مرحلة مفصلية وحاسمة تتطلب من الجميع الاضطلاع بمسؤولياتهم، وذلك للحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققها بتضحيات جسيمة"

وحدد البيان شروط الترشح إذ "يُحظر على أي حزب أو قوة سياسية أو فرد الترشح ما لم يلتزم بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتنفيذ مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد ووجود قوة أمنية شرعية واحدة" وأفاد "نؤكِّد عزمنا مواصلة جهودنا من أجل توسيع دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين والعضوية الكاملة بالأمم المتحدة"، وتابع "كلفنا الجهات المختصة بإنجاز دستور مؤقت للدولة على أن يُنجز خلال ثلاثة أشهر ويشكّل قاعدة للانتقال من السلطة إلى الدولة".

وجدد عباس التأكيد على "التزام دولة فلسطين بتنفيذ قانون رقم (4) لعام 2025 وإلغاء كل القوانين والتعليمات السابقة المتعلقة بمستحقات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، والانتقال إلى نظام رعاية وحماية اجتماعية موحد وفقاً للمعايير الدولية.