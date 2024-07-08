مصدر أمني لـ i24NEWS عن إغلاق الطريق بين مستوطنة أريئيل وسلفيت: "جرى الأمر بصورة مخالفة للقانون "

قرر رئيس بلدية أريئيل الجديد، يائير شبون، إغلاق الطريق الواصل بين أريئيل وسلفيت الليلة (بين الأحد والاثنين) للمرة الثانية.

يشار إلى أنه في نهاية الأسبوع الأخير اغلق شطبون الشارع للمرة الأولى "بسبب الخطر الأمني بسبب الطريق". وردا على ذلك في قامت قيادة المركز بفتح الطريق وقالوا :"إن الأمر تم القيام به بصورة تتعارض مع التعليمات".

🎥: المتحدثة باسم بلدية أريئيل

وقال مسؤول أمني لـ i24NEWS حول إغلاق الطريق بين أرئيل وسلفيت :"هراء تام، منتخب جمهور يخرب طريقا رسميا بصورة مخالفة للقانون وبدون صلاحية. الحديث يدور عن طريق يعتبر المنفذ الوحيد لجهاز الأمن الإسرائيلي الى داخل القرية، إن وقع حدث أمني يلزمنا دخول سريع الى سلفيت- ستكون مشكلة كبيرة للجيش الإسرائيلي لتحييد التهديد".