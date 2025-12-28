حفيد يخطط ويقود: سطو مسلح على جدّيه ببئر السبع تحت انتحال صفة الشرطة |فيديو

قصة استثنائية في بئر السبع: مجرمان انتحلا صفة شرطيين إسرائيليين وسرقا أموالاً نقدية من زوجين مسنين، وكل ذلك بتخطيط من حفيد الزوجين الذي أشرف على العملية عن بُعد.

الساعة تقترب من العاشرة ليلًا. يظهر في التوثيق رجلان يدخلان إلى شقة زوجين مسنين في بئر السبع. كانا يرتديان معاطف عسكرية للجيش الإسرائيلي مع شعارات للشرطة وقبعات تعريفية. طرقا الباب بقوة وصرخا: "شرطة". لكن هذين الشخصين ليسا شرطيين - بل لصين. ومن أرسلهم؟ ليس سوى حفيد الزوجين المسنين.

أرنولد نتايف

الثلاثة المتورطون في القضية هم مجرمون في العشرينات من عمرهم. اثنان منهم دخلا الشقة وبدآ بتهديد المسنين، وطلبا معرفة مكان الاحتفاظ بالنقود النقدية، وحذرا أنه إذا وُجد مال – سيتم اعتقال الزوجين. وبينما كان الاثنان يعملان داخل المنزل، كان من أدار الحدث بأكمله يقف خارج المبنى.

وفقاً للائحة الاتهام، كان الحفيد - الذي يسكن في نفس المبنى - بمثابة "العقل المدبر" للسرقة. كان يتجول عند مدخل المبنى، على تواصل هاتفي مستمر مع اللصوص، يستمع في الوقت الحقيقي لما يجري في الشقة ويُرشدهم إلى أماكن البحث.

البحث قاد اللصوص إلى إحدى غرف المنزل، حيث وُجدت حقيبة بها حوالي 30 ألف شيكل نقداً. فورا بعد ذلك فر الاثنان من المكان. في توثيق آخر يمكن رؤيتهما داخل المصعد وهما يعدان المال ويقسمان الغنيمة - دون أن يعلما أن كل خطوة لهما موثقة.

التحقيق أدى إلى اعتقال الثلاثة المتورطين، ووجهت ضدهم جميعًا لائحة اتهام خطيرة بتهمة التآمر لارتكاب جريمة وسرقة. ووجهت ضد اثنين منهم أيضًا تهمة إضافية بانتحال صفة موظفي دولة.