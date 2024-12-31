"تجميد إنشاء الوحدة الخاصة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي"، لهذا السبب

خلال الأشهر الأخيرة، قررت الشرطة الإسرائيلية إنشاء وحدة مخصصة للتعامل مع الجريمة، مثل لاهاف 433، للمجتمع العربي فقط. الوحدة التي من المفترض أن يرأسها قائد برتبة رقيب، سيكون لها 4 مقرات ووحدات سرية ونيابة خاصة بها - في المجموع حوالي 1200 ضابط شرطة.

ويعتقد كبار المسؤولين في الشرطة الإسرائيلية أن هناك صعوبة كبيرة بسبب عدم وجود ميزانية حاليا - وفي هذه الحالة لن يتم إنشاء الوحدة.

تجدر الإشارة إلى أن إنشاء الوحدة له مكلف اقتصاديا، حيث تقدر قيمة إنشاء مثل هذه الوحدة سنويا حوالي 600 مليون شيكل. ويضيف المصدر أيضًا أن هذه ضربة خطيرة ليس فقط للشرطة ولكن أيضًا للجمهور والأمن.