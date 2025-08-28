هل سيتم حل اليونيفيل؟ الأمم المتحدة ستصوت على استمرار عمل المنظمة

قد يعجبك أيضًا -

سيُصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم (الخميس) على استمرار عمليات قوات اليونيفيل في لبنان. وسيُحدّد التصويت ما إذا كانت القوة ستُوقف عملياتها بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، وعندها ستبدأ عملية تفكيك مُنظّمة، وتنسحب من لبنان، وتُسلّم الصلاحيات إلى الحكومة في بيروت.

يُذكر أننا في 11 أغسطس/آب، كنا قد أوردنا لأول مرة هذا الاحتمال، عندما رصدت إسرائيل والولايات المتحدة وجود فرصة سانحة لحسم ولاية القوة في لبنان، وسط مخاوف لدى الدولتين من أنها تُساعد حزب الله في الخفاء. لذلك، تُهدد الولايات المتحدة بأنه في حال عدم حدوث أي تغيير في أنشطة اليونيفيل، فإنها ستطالب بإلغائها وحلها.

الخيارات التي يتم النظر فيها في هذه المرحلة هي:

• إلغاء النشاط بالكامل

• تمديد التفويض لسنة إضافية مع تعديله

• تمديد التفويض لسنة واحدة ومن ثم حل القوة

يمكن القول بشكل مؤكد أن هذه القوة، التي كما عرفناها حتى الآن، لن تكون موجودة ، وحاليا يبقى الانتظار كما ذكرنا لمعرفة ما إذا كانت ستُلغى تماماً أم أن طريقة عملها ستتغير.

بالتوازي، تُتخذ في لبنان خطوات لنزع سلاح حزب الله. وصلت مؤخرًا بعثة أمريكية إلى بيروت، حيث التقت بالرئيس جوزيف عون ومسؤولين آخرين. شملت البعثة المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك، والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، والمبعوثة السابقة مورغان أورتاغوس، والسيناتورة الديمقراطية جين شاهين. وقالت رئيسة البعثة شاهين في مؤتمر صحفي: "كان لدينا اجتماع مثمر للغاية مع رئيس لبنان، ومن المهم دعم القرار الشجاع بنزع سلاح حزب الله".