حيوان ابن آوى يسحب طفل إسرائيلي عدة أمتار من خيمته ويهاجمه

ذعر في جنوب إسرائيل: تعرض طفل يبلغ من العمر سنة وشهرين لعضة حيوان ابن آوى الليلة (السبت) خلال رحلة تخييم قامت بها عائلته في موقع متسبيه رامون جنوب إسرائيل. وبحسب الأب، فقد ترك فتحة صغيرة في الخيمة، ويبدو أن الطفل زحف منها أثناء الليل، حيث وجده ابن آوى

وتبين من التحقيق الأولي أن ابن آوى سحب الطفل عدة أمتار حتى تركه. وأصيب الطفل بجروح متوسطة وتم نقله إلى مستشفى سوروكا. وهناك أجريت له العديد من الفحوصات، وتحسنت حالته، ويصنف الآن على أنها طفيفه. في هذا الوقت يتم إجراء عمليات التمشيط في المنطقة لتحديد مكان المهاجم. وفي الوقت نفسه، تم تقديم بلاغ حول الحادثة إلى وزارة الصحة.

وقالت المسعفة من نجمة داوود الحمراء دورال أرزوان: "رأينا رجلاً في الثلاثينيات من عمره يحمل طفلاً يبلغ من العمر حوالي عام مع علامات عض على الرقبة والوجه وعلامات عض من فك حيوان. وكان الطفل يعاني من جروح وكدمات عميقة، وكان في كامل وعيه ويعاني من الألم، وقدمنا له علاجاً طبياً متقدماً للألم ومراقبة المؤشرات الحيوية أثناء نقله إلى المستشفى، ووصفت حالته بالمتوسطة والمستقرة".