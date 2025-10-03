إسرائيل: اعتقال موظف في فندق في البحر الميت للاشتباه في تجسسه لصالح إيران

اعتقل جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، مواطنًا إسرائيليًا يبلغ من العمر 23 عامًا، يعمل في فندق بمنطقة البحر الميت، خلال الأيام الأخيرة. ووفقًا لبيان مشترك، يُشتبه في تواصله مع عملاء استخبارات إيرانيين وتنفيذه مهام أمنية بتوجيه منهم.

يشير التحقيق الأولي إلى أن الشاب، الذي لم تُكشف هويته، كان على علاقة بهؤلاء العملاء الإيرانيين لفترة من الوقت. وبناءً على طلبهم، زُعم أنه جمع ونقل معلومات حساسة عن الفندق الذي كان يعمل فيه، بالإضافة إلى محيطه المباشر. وشملت المهام التقاط صور وتحديد عناصر متعلقة بالبنية التحتية للموقع وأنشطته.

ويؤكد جهاز الأمن العام (الشاباك) أن هذه القضية جزء من نمط أوسع من المحاولات الإيرانية لتجنيد مواطنين إسرائيليين لاستخدامهم في أنشطة استخباراتية وتجسسية. وتؤكد السلطات أن "إيران تسعى بانتظام للحصول على معلومات حول أهداف مدنية وأمنية في إسرائيل، من خلال اتصالات مباشرة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي". ويؤكد كل من "الشرطة والشاباك أنهما يواصلان تحقيقاتهما بنشاط، وأن المشتبه به لا يزال رهن الاحتجاز". وأكدوا تصميمهم على إحباط أي محاولات عدائية من قبل الجمهورية الإسلامية لإلحاق الضرر بالأمن القومي الإسرائيلي.