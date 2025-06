"هويات مزيفة": كيف تسلل الموساد إلى شبكة النقل الإيرانية

ادعى جلال موسوي، نائب رئيس الاتحاد الوطني لسائقي الشاحنات، يوم الأربعاء، أن عملاء الموساد ينتحلون صفة سائقي شاحنات للتسلل إلى شبكة النقل الثقيل في إيران. وأضاف أنهم دأبوا على مدى السنوات الثلاث الماضية على انتحال صفة سائقين واستئجار شاحنات من مالكيها الغافلين.

صرح موسوي لوسائل الإعلام الرسمية قائلاً: "انضم عدد من عملاء الموساد إلى أسطول النقل بهويات مزورة، مستغلين قلة وعي السائقين". وأكد أيضاً أن "سائقينا مخلصون، ولم يكن تعاونهم مقصوداً". وقال إن العملاء تمكنوا من اختراق النظام باستئجار شاحنات أو العمل كسائقين، مشيراً إلى أن "الخونة" تلقوا تدريباً مسبقاً للعملية. وأضاف: "لم يحدث ذلك بين عشية وضحاها، بل استغرق ثلاث سنوات على الأقل".

