"هويات مزيفة": كيف تسلل الموساد إلى شبكة النقل الإيرانية

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ادعى جلال موسوي، نائب رئيس الاتحاد الوطني لسائقي الشاحنات، يوم الأربعاء، أن عملاء الموساد ينتحلون صفة سائقي شاحنات للتسلل إلى شبكة النقل الثقيل في إيران. وأضاف أنهم دأبوا على مدى السنوات الثلاث الماضية على انتحال صفة سائقين واستئجار شاحنات من مالكيها الغافلين.

صرح موسوي لوسائل الإعلام الرسمية قائلاً: "انضم عدد من عملاء الموساد إلى أسطول النقل بهويات مزورة، مستغلين قلة وعي السائقين". وأكد أيضاً أن "سائقينا مخلصون، ولم يكن تعاونهم مقصوداً". وقال إن العملاء تمكنوا من اختراق النظام باستئجار شاحنات أو العمل كسائقين، مشيراً إلى أن "الخونة" تلقوا تدريباً مسبقاً للعملية. وأضاف: "لم يحدث ذلك بين عشية وضحاها، بل استغرق ثلاث سنوات على الأقل".

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يُلمّح موسوي إلى الطريقة التي تمكّن بها عملاء الموساد، وفقا للتقارير، من تهريب أجزاء لمئات الطائرات المُسيّرة المُزوّدة بالمتفجرات، بالإضافة إلى ذخائر يُمكن إطلاقها من منصات مُسيّرة، على مدى أشهر. وقد ساهمت عملية الضربة الإسرائيلية، التي شُنّت بهذه الوسائل، في إبقاء الرد الإيراني محدودًا وأصغر بكثير مما كان يُخشى.

وأفادت التقارير أن عملية الموساد أحبطت تهديداتٍ للطائرات المُقاتلة الإسرائيلية ودمّرت صواريخ قبل إطلاقها. وقال أحد المصادر إن الطواقم الأرضية أسقطت عشرات الصواريخ قبل إطلاقها في الساعات الأولى من الهجوم. كما ركّز سلاح الجو الإسرائيلي على الدفاع الجوي والصواريخ في الأيام الأولى للعملية العسكرية.

ونُشر تحذيرٌ من أجهزة الاستخبارات الإيرانية في العديد من الصحف الرسمية، بما في ذلك وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري، دعا فيه الناس إلى توخي الحذر من استخدام إسرائيل لشاحنات البيك أب وشاحنات الشحن لإطلاق الطائرات المُسيّرة.