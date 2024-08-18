ازدادت الانتقادات مؤخرا حول تشكيلة الحكومة الإيرانية، خصوصا من جانب نواب أهل السنة في البرلمان الإيراني، واتهموا بزشكيان بحرمانهم من أي مناصب وزارية، رغم دعمهم له في الانتخابات الرئاسية وزعمه أنه يقوم بتشكيل حكومة وفاق وطني.

ووفقا لإيران "انترناشيونال" انتقد النائب السني محمد قسيم عثماني بزشكيان وقال إنه خلافا لوعوده بتشكيل حكومة "وفاق وطني" تشمل الجميع، حرم أهل السنة من أي منصب، وخاطب بزشكيان قائلا :"لقد ادعيتم أنكم تسعون لتشكيل حكومة وفاق وطني، وسلمتم المناصب لمعارضيكم (الأصوليين)، ولم تخصصوا لـ 15 مليون مواطن من أهل السُّنة وزارة واحدة، أو حتى منصبًا واحدًا".

ورفض النائب السني مزاعم الرئيس الإيراني بأنه شكل حكومة وفاق وطني وقال إن "بزشكيان شكّل حكومة شراكة (مع الأصوليين)، وليست حكومة وحدة وطنية". وخاطب بزشكيان "أعطيت خصومك حقائب وزارية، لكنك لم تعطِ السُّنة منصبًا وزاريًا واحدًا، أو حتى نائب وزير".وتابع عثماني انتقاده: "يا سيد بزشكيان، يتم انتقادنا باستمرار في وسائل التواصل الاجتماعي؛ بسبب دعمنا لكم، لكن أنتم وأصحابكم لا تُبالون بذلك، ولا تهتمون".

وصرح الرئيس الإيراني خلال كلمته أمام البرلمان السبت، أنه قد اختار وزراء من حكومة رئيسي وحكومة روحاني وحكومة محمود أحمدي نجاد، دليلاً على رغبته في تشكيل حكومة "وفاق وطني"، لكنه لم يشر في كلمته إلى سبب حرمان أهل السُّنة من الوزارات، رغم دعمهم له في الانتخابات.