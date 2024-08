قائد الحرس الثوري الإيراني: "ستسمعون أخبارا جيدة قريبا بشأن انتقامنا من إسرائيل"

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، أليوم السبت،أمام حشد شعبي"ستسمعون أخبارا جيدة قريبا بشأن انتقامنا من إسرائيل"

وبحسب تقارير وبيانات الحرس الثوري الإيراني، فإن وزير الأمن الإيراني حجة الاسلام اسماعيل خطيب،قال إنه"لم يكن هناك أي دور للمتسللين في عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".

