قائد الحرس الثوري الإيراني: "ستسمعون أخبارا جيدة قريبا بشأن انتقامنا من إسرائيل"

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، أليوم السبت،أمام حشد شعبي"ستسمعون أخبارا جيدة قريبا بشأن انتقامنا من إسرائيل"

وبحسب تقارير وبيانات الحرس الثوري الإيراني، فإن وزير الأمن الإيراني حجة الاسلام اسماعيل خطيب،قال إنه"لم يكن هناك أي دور للمتسللين في عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".

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ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن الوزير إسماعيل خطيب، إشارته في تصريحات اليوم إلى ما قيل عن دور المتسللين في عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحماس، اسماعيل هنية في طهران، وقال: “بناء على التقارير والبيانات الصادرة عن حرس الثورة الاسلامية، لم يتم العثور على أي دور للمتسللين في هذه القضية”. وذكرت وكالة "مهر" إن تصريحات حجة الاسلام خطيب تأتي فيما كان قد تحدثت بعض وسائل الاعلام عن مساعدة العملاء أو المتسللين في الاجهزة الامنية الايرانية، للكيان الصهيوني في تنفيذ عملية اغتيال هنية.