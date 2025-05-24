ردا على تقارير عن احتمال ضربة إسرائيلية للمنشآت النووية: "الجيش والحرس الثوري الإيرانيين يتوعدان برد حاسم على أي عدوان"

تزامناً مع الذكرى السنوية لاستعادة إيران مدينة المحمرة في جنوب غربي البلاد خلال حرب الثمانينات، وردا على تقارير متزايدة في الأيام المنصرمة عن احتمال شن إسرائيل هجوماً على المنشآت النووية الإيرانية، حذر كل من الجيش والحرس الثوري الإيرانيين، في بيان، من أي تحرك عسكري ضد إيران، وقال الحرس الثوري، "الحرس يضع يده على الزناد"، مهدداً برد "حاسم، مفجع، وخارج نطاق توقعات العدو في حال وقوع أي عمل عدائي". وأشار إلى أن "الولايات المتحدة وإسرائيل أبرز خصوم إيران"، مضيفاً أن "أي عدوان سيُقابل برد يُغيّر المعادلات الاستراتيجية للقوة في منطقة غرب آسيا".

ومن جهته قال الجيش الإيراني، اليوم السبت، أن قواته "مستعدة حتى آخر قطرة دم، وبالتعاون مع باقي القوات المسلحة، للدفاع عن وحدة أراضي إيران واستقلالها وأمنها". وأضاف "نحيي هذه الذكرى في وقتٍ يسعى فيه أعداء النظام، عبر مؤامرات ومكائد متنوّعة، إلى إضعاف أسس الجمهورية الإسلامية والنيل منها".

وفي السياق قال الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون عباسي، اليوم السبت، لوكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية: "إذا أردنا أن تنتهي المفاوضات لصالحنا، فيجب أن نواجه الأميركيين من موقع القوة، وأن تكون يد القوات المسلحة خلال عملية المفاوضات، على الزناد، حتى إذا ارتكب العدو أي خطأ يتلقّى رداً قاتلاً"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما مشكلة ليس مع البرنامج النووي فحسب بل مع النظام الإيراني نفسه"، وتابع"ما دام هناك طمع من الغربيين فلن تنجح المفاوضات النووية"، واضاف"اليوم، الأسلحة النووية ليس لها دور في العالم، ولا تُفيد في الأمن. امتلاكها -مثل الهند وباكستان- يمكن أن يحقق توازناً، كما هي الحال مع روسيا والصين في مواجهة أميركا وبريطانيا وفرنسا. يجب أن يكون للعالم الإسلامي قوته الخاصة لمواجهة الغرب المتغطرس".

وأطلقت إيران تحذيرات لواشنطن وإسرائيل من أي عمل عسكري يستهدف منشآتها النووية، في وقت يترنّح فيه المسار الدبلوماسي، في ظل تشبث الطرفين، الإيراني والأميركي، بـ"الخطوط الحمراء". وقال الحرس الثوري إن "إسرائيل ستتعرض لرد مدمر وحاسم إذا هاجمت إيران"؛ وذلك تعقيباً على معلومات استخباراتية أميركية.

ومن جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية في حالة شن إسرائيل هجوماً على منشآت نووية إيرانية. جاء ذلك عشية انعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية - الأميركية، في العاصمة الإيطالية روما بوساطة عُمانية، أمس الجمعة.

وكشفت معلومات استخباراتية أميركية أن إسرائيل تُسرّع من استعداداتها لهجوم محتمَل على المنشآت النووية الإيرانية، في وقتٍ تسعى فيه إدارة دونالد ترمب للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي. ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين أن القرار الإسرائيلي لم يُحسم بعدُ، مع وجود انقسام في واشنطن حول نيات تل أبيب. وأكد مصدر مطّلع أن "احتمالية الضربة ارتفعت بشكل كبير مؤخراً، خاصة إذا فشل الاتفاق المحتمل في نزع برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم بالكامل".