تقرير: الولايات المتحدة تؤجل بيع أسلحة دقيقة لإسرائيل

للمرة الثانية خلال الأشهر المنصرمة، "تؤجل إدارة بايدن بيع آلاف الأسلحة الدقيقة لإسرائيل"، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، والذي يضيف أن "البيت الأبيض لم يؤكد أو ينفي هذه الخطوة".

وتتعلق عملية البيع المعنية بتوريد 6500 مجموعة مصممة لتحويل القنابل العادية إلى أسلحة دقيقة باستخدام التوجيه عبر الأقمار الصناعية. وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن "توقيت القرار يشير إلى أن ذلك جزء من استراتيجية للضغط على إسرائيل حتى لا تتسرع في عملية برية في رفح".

وكان الجيش الإسرائيلي قد اصدر، أمس الإثنين، أوامره إخلاء لسكان شرق رفح، وقررت حكومة الحرب بالإجماع المضي قدما في تحركاتها نحو آخر معقل لحماس في جنوب القطاع.

ووصف المسؤولون الأمريكيون الوضع الحالي للتوغل بأنه "محدود"، وقالوا إنه ليس الهجوم البري الواسع النطاق الذي وعدت إسرائيل بشنه. وفي صباح يوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر بشكل كامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.