الرئيس الإيراني الجديد يهدد: "ستكون هناك عواقب وخيمة لهجوم إسرائيلي في لبنان"

تحدث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الاثنين) وهدد بحسب وكالة الأنباء الإيرانية: "للهجوم الإسرائيلي على لبنان ستكون له عواقب وخيمة".

جاءت هذه الكلمات على خلفية التوتر المتزايد بين إسرائيل ولبنان على خلفية هجوم مجدل شمس الصاروخي الدموي الذي أسفر عن مقتل 12 طفلاً جراء صاروخ سقط على ملعب كرة القدم حيث كانوا يلعبون يوم السبت وتتهم إسرائيل حزب الله بالتورط بإطلاقه. وعلى صعيد متصل، زار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو البلدة في وقت سابق، وتعهد بأن: "دولة إسرائيل لم ولن تستطيع أن ترفع هذا من على جدول الأعمال. ردنا عليه سيأتي، وسيكون صعبا".

كما ذكرت وكالة أسوشييتد برس للأنباء أنه في ظل تقييمات الرد الإسرائيلي على الهجوم في مجدل شمس، بدأ حزب الله في تحريك صواريخ موجهة دقيقة. وقال مصدر في حزب الله للوكالة إن التنظيم بدأ اعتباراً من يوم أمس بنقل بعض "صواريخه الذكية الدقيقة" لاستخدامها إذا لزم الأمر. ومع ذلك، تم التأكيد أيضًا على أن حزب الله ليس مهتمًا ومعنيا بالتصعيد، ولكنه إذا لزم الأمر، سيقاتل بكل قوته.