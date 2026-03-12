مجتبى خامنئي: "مضيق هرمز سيبقى مغلقاً وسننتقم لدماء القتلى"

إصدر الزعيم الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، اليوم (الخميس) أول بيان علني مكتوب له حيث تطرق إلى الوضع الأمني في المنطقة، والحرب المستمرة، وسياسة الجمهورية الإسلامية.

وبحسب قوله، فقد نجحت إيران في إحباط محاولات لتقسيم الدولة وزعزعة استقرارها. وقال: "أحبطنا محاولات لتقسيم الدولة"، مضيفًا أن طهران ستواصل الدفاع عن وحدتها ومبادئ الثورة الإسلامية. وتعهد خامنئي بالانتقام لمقتل الضحايا في المعركة الحالية وهدد قائلاً: "سننتقم بشكل خاص لدماء الأطفال".

في إشارته إلى النشاط العسكري الإيراني، ادعى أن الهجمات موجهة فقط نحو أهداف أمريكية في المنطقة، ودعا إلى استمرار إغلاق مضيق هرمز، وأكد أنه يجب استخدام جميع الوسائل المتاحة لإيران.

كما أشار إلى أن "جبهة المقاومة هي جزء لا يتجزأ من قيم الثورة الإسلامية"، وأشاد بحزب الله على دعمه لإيران رغم الصعوبات.

وبحسب قوله، إذا استمرت الحرب، ستفتح إيران جبهات إضافية ضد أعدائها. "إذا استمر وضع الحرب، ستُفعّل جبهات لا يملك العدو خبرة فيها"، حذر.

واضاف خامنئي أن إيران ستطالب بتعويضات من العدو عن الأضرار التي لحقت بها. وقال: "سنطالب بتعويضات، وإذا رفضوا - سندمر ما لديهم بقيمة التعويضات التي نستحقها".