فريق أممي: "جماعة الحوثي تستخدم ميناءي الحديدة والصليف لتفريغ كميات كبيرة من العتاد العسكري"

كشف فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية باليمن في تقرير، أن "مرافق ميناءي الحديدة والصليف، الخاضعين لسيطرة الحوثيين غرب اليمن، تستخدم لتفريغ كميات كبيرة من العتاد العسكري" وتابع "وصول 6 سفن إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين من دون الحصول على تراخيص تخليص من آلية الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق"، مشيرا إلى أن "الفريق يحقق في التورط المحتمل للسفن المحددة في النقل غير القانوني للسلع المحظورة إلى الحوثيين".

وأوضح أن السفن المتجهة إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين تخضع للتفتيش من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق في جيبوتي، والآلية غير مسؤولة عن منح رخص التخليص النهائية لمواصلة السفن طريقها إلى موانئ البحر الأحمر.

وأفاد التقرير أنه منذ فبراير/شباط من عام 2023 تم رفع جميع القيود المفروضة (من قبل التحالف العربي والحكومة اليمنية) على استيراد السلع للحوثيين باستثناء السلع المحظورة عبر الموانئ الخاضعة للحوثيين، مشيرا إلى طفرة في عدد السفن وتنوع السلع المتجهة إلى هذه الموانئ غير أن الآلية واجهت تحديات كبيرة في التمويل واستدامته خلال السنوات الأخيرة.